Scontro tra due auto nel Barese, due feriti gravi

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, in codice rosso, a causa di un incidente avvenuto questa mattina in provincia di Bari, sulla strada provinciale 106 tra Putignano e Gioia del Colle.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, due auto, una Ford e una Volkswagen, che stavano viaggiando in direzioni opposte, si sono scontrate.

Le persone a bordo dei due veicoli sono rimaste incastrate tra le lamiere: si tratta di un 36enne straniero e un 58enne italiano, trasportati rispettivamente al Policlinico di Bari e all’ospedale ‘Miulli’ di Acquaviva delle Fonti. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e il personale del 118. Foto vivilastrada