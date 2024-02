Arresti a Bari, Fdi: “Complotto per fare perdere il centrodestra”

“Il tempo è galantuomo e la verità, prima o poi, viene a galla. Lo scandalo degli arresti di oggi, se da un lato conferma il sospetto di un complotto-truffa per far perdere il centrodestra 5 anni fa, dall’altro fa emergere in tutta la sua drammaticità l’incapacità di governo dell’amministrazione Decaro”. Lo sostiene Antonella Lella, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia a Bari, commentando l’inchiesta della Dda a Bari.

“Mentre il sindaco era impegnato in selfie-tour tentando di incantare i baresi – aggiunge – tra i banchi della sua maggioranza sedevano consiglieri comunali accusati di avere legami con i clan e la stessa malavita – secondo i magistrati della Dda – avrebbe esercitato ingerenze per ottenere assunzioni all’Amtab, l’azienda pubblica dei trasporti disastrata da un buco di bilancio. In più occasioni abbiamo denunciato i criteri di selezione del management delle municipalizzate, ma Decaro e il suo entourage, tra cui anche il suo capo di gabinetto, Leccese, oggi candidato sindaco, non avevano occhi per vedere o evidentemente riposavano”.

(La consigliera comunale Maria Carmen Lorusso ai domiciliari oggi è entrata in Consiglio comunale nella lista a sostegno di Di Rella, allora candidato sindaco del centrodestra, e solo successivamente è passata in Sud al Centro a sostegno della maggioranza ndr)