Inchiesta su Amtab, Decaro: “Mai incontrato esponenti clan Parisi”

Con riguardo alle notizie riferite in merito all’inchiesta che ha riguardato alcune attività all’interno dell’Amtab, il sindaco Antonio Decaro dichiara: “Non ho mai incontrato esponenti del clan Parisi se non nelle aule di tribunale per averli denunciati o in qualità di parte civile per il Comune di Bari, come nel processo contro l’attività estorsiva nei confronti degli imprenditori edili della città.

Come è stato dichiarato dalla stessa Procura in conferenza stampa “l’attività dell’amministrazione comunale di Bari è sempre stata nella direzione della lotta alla criminalità organizzata”.