Inchiesta su primarie 2019 a Bari, Romito: “Ferita aperta”

A seguito delle clamorose notizie che emergono dal ciclone giudiziario che ha condotto ad arresti eccellenti per presunti intrecci tra malavita organizzata barese e pezzi della politica, il consigliere regionale Fabio Romito commenta quanto accaduto.

“Le primarie del 2019 per me sono ancora oggi una ferita aperta, che ricordo con dispiacere e tanta amarezza. Tante volte, infatti, in questi anni mi è stato contestato di averle perse, anche in modo netto”. Ricordiamo che stando alle indagini condotte dalla DDA barese, nel 2019 l’esito delle primarie all’interno del centrodestra fu in qualche modo alterato grazie ad accordi con la malavita. “Non commento mai le vicende umane e politiche ma oggi devo prendere atto di fatti che lasciano senza parole. Ringrazio l’instancabile lavoro svolto dalla Procura di Bari nella persona dal dott. Roberto Rossi, dei suoi aggiunti e sostituti, della DDA e di tutte le forze dell’ordine che a Bari rappresentano baluardo di legalità e serietà”.