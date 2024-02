Le mani dei clan di Bari sulla politica, i nomi degli arrestati

“Quando si parla di condizionamento elettorale si rischia di pensare che tutto sia inquinato. C’è stata una parziale e circoscritta attività di inquinamento del voto all’interno delle comunali su cui l’amministrazione ha saputo rispondere”. Lo ha detto il procuratore di Bari, Roberto Rossi, a margine della conferenza stampa sull’operazione ‘Codice interno’ che ha portato all’esecuzione di 130 misure cautelari a Bari.

“La mafia – ha aggiunto – è pericolosa non solo per il suo aspetto militare, ma perché per raggiungere profitto penetra nella società civile, nella politica e crea danni devastanti. Il lavoro investigativo è stato eccellente, ed è stato un aiuto ulteriore perché la città di Bari sia libera dai clan”. “Abbiamo accertato – ha detto il procuratore rispondendo ai giornalisti – l’insussistenza del coinvolgimento del sindaco Decaro”.

I nomi degli arrestati

In carcere:

1)AZZARITI Vincenzo, nato a Bari il 31.03.1990

2) BARRACCHIA Giuseppangelo, detto “Giuseppe”, nato ad Altamura (BA) il 3.03.1979,

3) BELLIZZI Alberto, nato a Bari il 9.04.1959

4) BELLONE DE GRECIS Giuseppe, detto “Pinuccio Heidi”, nato a Bari 11.12.1964

5) CALZOLAIO Michele, detto “u’ egghies”, nato a Bari il 27.03.1963

6) DAMMACCO Mario detto “Mariolino u’ gnor”, nato a Bari il 16.3.1965

7) DE TULLIO Donato, nato a Bari 11.06.1992

8) DE TULLIO Michele, detto “sotto ghiaccio”, nato a Bari il 28.08.1964

9)FREZZA Francesco nato a Terlizzi il 6.07.1974

10) LOIODICE Leonarda, detta “Eleonora” o “Iconora”, nata a Bari il 7.02.1991

11) LOVREGLIO Tommaso, detto “il prete” – “pipistrello”, nato a Bari il 18.12.1984

12) MALDERA Giuseppe, nato a Ruvo di Puglia (BA) il 21.01.1982

13) MARINO Gennaro, nato a Bari 1’1.07.1986,

14) MASSARI Mirko, nato a Bari il 15.09.1984

15) MASTRORILLI Giovanni detto “Nino” o “Mastrolindo”, nato a Bari il 4.08.1976,

16) MAZZELLI Giuseppe, nato a Bari il 20.08.1982,

17) MEZZINA Sergio, nato a Bari il 27.06.1973,

18) MINCUZZI Maurizio, detto “Mefisto”, nato a Bari il 30.06.1980,

19) MONTANI Bruna, nata a Bari 11.04.1968

20) MONTANI Bruno, nato a Modugno (BA) il 5.10.1980,

21) MONTANI Leonardo, nato a Barn il 21.01.1975

22) NACCI Michele, nato a Bari il 13.02.1987

23) OLIVIERI Giacomo, nato a Bari il 3.08.1961

24) PAOLICELLI Roberto, nato a Matera il 11.11.1976,

25) PARISI Massimo, nato a Bari il 12.04.1973,

26) PARISI Radames, detto “Mames”, nato a Bari il 10.11.1984,

27) PARISI Savino, detto “Savinuccio”, nato a Bari il 14.12.1960,

28) PARISI Tommaso, detto “Tommy il Cantante”, nato a Bari 1’11.08.1983,

29) PATELLA Massimo, nato a Bari il 29.06.1975,

30) PETRONE Christopher Luigi, nato a Modugno il 27.04.1984,

31) PETRONELLA Giuseppe, nato ad Altamura (BA) il 15.02.1981,

32) PETRONI Antonio, detto “Toni”, nato a Bari il 28.02.1987,

33) PISCITELLI Michele nato a Bari il 23.09.1980,

34) RUGGIERI Sebastiano, detto “Bastiano”, nato a Bari il 20.07.1984,

35) SETTE Giuseppe, nato ad Altamura (BA) il 15.12.1972,

36) SPORZA Giovanni, detto “Washington”, nato ad Altamura (BA), il 31.03.1962,

37) STRISCIUGLIO Gaetano, nato a Mola di Bari (BA) il 26.04.1990,

38) TAFUNI Giandomenico, nato ad Altamura (BA) il 13.11.1990, il 13.11.1990, 39) TISTI Pasquale, nato a Modugno (BA) il 24.02.1978,

Ai domiciliari: