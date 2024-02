Voto di scambio a Bari, il plauso della Commissione antimafia

“L’operazione di questa mattina in provincia di Bari, effettuata dallo Sco e dalle diverse direzioni della Polizia di Stato, che ha portato all’esecuzione di svariate misurare cautelari per associazione mafiosa e scambio elettorale politico- mafioso, dimostra quanto sia ancora determinante e pervasivo il ruolo della malavita organizzata all’interno della cosa pubblica”. Lo scrive su X la presidente della commissione parlamentare Anfimafia, Chiara Colosimo. “Un ringraziamento particolare – conclude – va alla Dda di Bari e alla Polizia di Stato per questa brillante operazione che rappresenta la risposta più forte ed efficace che lo Stato possa dare al fenomeno mafioso”. Tra le persone arrestate ci sono Tommaso ‘Tommy’ Parisi, cantante neomelodico e figlio del boss Savino (detto ‘Savinuccio’); l’ex consigliere regionale e avvocato Giacomo Olivieri e sua moglie Maria Carmen Lorusso, consigliera comunale eletta con la lista ‘Di Rella sindaco’ (centrodestra) e poi passata alla maggioranza che sostiene il sindaco Antonio Decaro.