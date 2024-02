A Lecce è la Poli Bortone la candidata sindaco per il centrodestra

“È ufficiale: sarà l’on Adriana Poli Bortone a guidare la coalizione di centrodestra come candidata sindaco di Lecce. Con questa scelta, abbiamo voluto offrire alla città una proposta all’insegna della credibilità e dell’autorevolezza e siamo certi che con lei, conosciuta e amata, daremo al Comune una guida forte in grado di rilanciare le prospettive per il futuro. Tutti i partiti della coalizione hanno contribuito alla decisione finale e, in questo senso, oltre a tutti i dirigenti locali, sentiamo di ringraziare Ugo Lisi e Paolo Pagliaro per il gesto di assoluta collaborazione che ha facilitato la scelta finale”. Lo si legge in una nota dei coordinatori regionali sen Roberto Marti, on Marcello Gemmato (FDI), on Mauro D’Attis (FI), Luigi Morgante (Noi Moderati), Tanino Brattoli (UdC), Luigi De Mucci (NPSI) e Pierpaolo Signore (MRS). (foto facebook)