Amtab in amministrazione giudiziaria: “Continuità aziendale garantita”

L’amministrazione giudiziaria in Amtab serve “a tutelare l’azienda e la sua governance non risulta indagata”. Lo scrive la presidente Amtab, Angela Donvito, intervenendo sui risultati dell’inchiesta della Procura che ha portato ieri a decine di arresti.

“La misura ha l’obiettivo di legge di sostenere e garantire la continuità aziendale e la tutela del personale – spiega Donvito – l’amministratore giudiziario è chiamato ad eseguire le direttive del Tribunale, supervisionando l’attività di impresa ed il suo corretto adempimento. Lo stesso quindi, affiancherà e non sostituirà il management aziendale. L’Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A., unitamente alla sua governance continua ad essere pienamente operativa, garantendo la regolare fornitura dei servizi. In merito ai fatti ricostruiti nel provvedimento, l’Azienda supporterà l’azione dell’Autorità Giudiziaria, al fine di chiarire e risolvere le criticità emerse, presuntivamente riferibili a quattro dipendenti dei circa 800 in organico, nella totale certezza e fiducia riposta nell’autorità stessa”.