Arresti a Bari, Gasparri ipotizza scioglimento Comune

“Su Bari la notizia è che i nostri coordinatori regionali si sono recati al Ministero dell’Interno per ipotizzare lo scioglimento del Comune – ha dichiarato il capogruppo al Senato di Forza Italia. Maaurizio Gasparri – Centotrenta arresti, che sfiorano anche l’amministrazione locale. Un fatto molto preoccupante. Non abbiamo preso decisioni per Bari, vogliamo capire bene che succede: probabilmente c’è un Comune da sciogliere”. Le parole dell’esponente della maggioranza di Governo, raccolte dall’AdnKronos, sono state pronunciate a margine della riunione del centrodestra sulle amministrative.

Nota dei parlamentari pugliesi del centrodestra: il viceministro della Giustizia, l’on Francesco Paolo Sisto (Fi), il vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis (Fi), il sottosegretario Gemmato (FDI), il membro della Commissione Antimafia, il sen Filippo Melchiorre (Fdi), il sen Roberto Marti, l’on Davide Bellomo e l’on Rossano Sasso (Lega).

“Oggi abbiamo incontrato il ministro dell’Interno Piantedosi per rappresentargli quanto sta emergendo dalla lettura dei provvedimenti giudiziari (ordinanza di custodia cautelare e decreto di amministrazione giudiziaria) che conclamano, tra l’altro, l’infiltrazione mafiosa all’interno dell’Amministrazione comunale di Bari e di una sua partecipata. Al termine dell’incontro il Ministro ha assicurato che compulserà gli uffici territoriali per gli approfondimenti del caso”.