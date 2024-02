Bari, 300mila euro per la promozione turistica

La Camera di Commercio di Bari ha stanziato 300mila euro attraverso un bando per sostenere iniziative di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale nel 2024. «Il bando – spiega la presidente dell’ente, Luciana Di Bisceglie – ha due finalità politiche principali: sostenere iniziative collegate al turismo in ambito musicale, culturale ed enogastronomico che stimolino la destagionalizzazione dei flussi turistici; favorire la delocalizzazione di iniziative aventi un impatto turistico, musicale, culturale, enogastronomico, da realizzarsi in un Comune diverso da quello che le ospita di consueto. L’obiettivo della misura è anche quello di razionalizzare la concessione dei contributi camerali in materia di cultura e turismo».

Le domande possono essere inviate dalle ore 9,00 del 1° marzo 2024 fino alle ore 12 del 6 dicembre 2024. Il livello di compartecipazione dell’ente camerale alle iniziative ritenute meritevoli di sostegno è determinato, in via generale ed ordinaria, nella misura del 50% del budget complessivo di progetto, sino a un contributo massimo erogabile pari ad € 5.000,00.

Finalità

· destagionalizzare i flussi turistici attraverso la realizzazione di iniziative in un periodo temporale diverso da quello consueto e che abbiano come tema il turismo musicale, il turismo enogastronomico, il turismo culturale;

· delocalizzazione dei flussi turistici attraverso iniziative aventi un impatto turistico – musicale, culturale, enogastronomico – realizzate in un Comune diverso da quello consueto;

· promozione di siti di particolare rilevanza turistica culturale e ambientale;

· organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre e convegni a sostegno delle attività turistiche locali;

· valorizzazione delle produzioni tipiche locali, con particolare riferimento a quelle artigianali, agricole ed eno-gastronomiche;

· allestimento di mostre e di raccolte documentarie nel campo artistico, storico e culturale;

· valorizzazione delle tradizioni e del folklore locali;

· iniziative in campo teatrale, musicale e artistico (festival, concorsi, rassegne e spettacoli).

Destinatari del contributo

Amministrazioni comunali e organismi non imprenditoriali, quali Proloco, associazioni riconosciute e non, fondazioni, organismi senza scopo di lucro che abbiano sede operativa (sede legale e/o unità locale) nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Bari e svolgano, come da Statuto, attività in ambito turistico-culturale. Sono escluse le Associazioni di categoria rappresentative del sistema delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo nonché gli Organismi già destinatari di quote associative e/o contributi consortili da parte dell’Ente camerale barese.

Caratteristiche del contributo

La dotazione finanziaria complessiva prevista è pari a € 300.000,00. Il livello di compartecipazione dell’ente camerale alle iniziative ritenute meritevoli di sostegno è determinato, in via generale ed ordinaria, nella misura del 50% del budget complessivo di progetto, sino a un contributo massimo erogabile pari ad € 5.000,00. Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale.