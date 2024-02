Bari, a Madonnella incubo parcheggi: “Strisce gialle non usate”

Continuano le polemiche a Madonnella per i posti auto riservati alle forze dell’ordine, poco utilizzati e che hanno tolto spazio ai residenti. A rilanciare la questione il consigliere municipale Francesco Ventrella. “Premetto che ho il massimo rispetto per l’Arma dei Carabinieri e sono profondamente grato per il loro servizio a favore dei cittadini – scrive sui social – ma in un quartiere in cui esiste purtroppo una situazione complessa relativa ai posti auto, non è possibile assistere a tutto questo . L’Arma dei Carabinieri dispone di ben dieci stalli riservati alle auto di servizio, che questa mattina erano vuoti. Non mi spiego perché l’ Arma non debba utilizzarli privando i residenti degli stalli loro riservati. Mi riservo di approfondire le circostanze documentate dai residenti ed interfacciarmi in commissione con le autorità e ripartizioni competenti”.