Bari, bufera all’Amtab. Decaro: “Alzare livello di guardia”

“Nella vicenda è coinvolta una municipalizzata, dove c’è un dipendente legato al clan che fa pressioni al suo superiore per fare delle assunzioni temporanee. Questo è il frutto di una serie di norme che hanno portato ad assunzioni di persone legate ai clan criminali all’interno di aziende pubbliche. Mi riferisco alla clausola sociale e alle stabilizzazioni”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro nel corso di una intervista rilasciata alla emittente locale TeleNorba a proposito della operazione denominata Codice interno che ieri ha portato alla esecuzione di oltre 130 misure cautelari. Nella inchiesta, coordinata dalla Dda di Bari, è coinvolta la municipalizzata che si occupa del trasporto pubblico in città su cui, secondo gli inquirenti, i clan avrebbero esercitato la propria forza criminale ottenendo posti di lavoro.

“Devo dire che alcuni, anche attraverso la clausola sociale e la stabilizzazione, hanno avuto un riscatto sociale potendo contare su un lavoro, si sono allontanati dalla famiglia criminale, non bisogna fare di tutta l’erba un fascio ma altri non l’hanno fatto”, ha continuato Decaro evidenziando che “oggi parliamo dell’Amtab, ieri dell’Amiu e domani il problema potrebbe riguardare altre aziende, come quelle sanitarie tipo il Policlinico dove ci sono altri elementi che appartengono a famiglie criminali”. “Tra qualche mese non sarò più il sindaco ma sono stato orgoglioso di esserlo di una città che si è schierata contro la criminalità organizzata tante volte, anche con le denunce – ha aggiunto – bisogna stare attenti, bisogna alzare il livello di guardia”.