Bari, ecco le opere pubbliche dei prossimi 3 anni

È in discussione questo pomeriggio in Consiglio comunale il Piano triennale delle opere pubbliche 2024-26, illustrato in aula dall’assessore ai Lavori pubblici Nicola Mele. Si tratta di una manovra da un miliardo e 103milioni di euro con 453 interventi. Di questi molti sono legati a fondi Pnrr come Costa Sud.

“Questo piano – ha detto Mele – conferma una programmazione straordinaria per la città di Bari e rappresenta al contempo uno strumento di feedback dei risultati raggiunti confermando che una parte significativa delle opere ha rispettato gli obiettivi intermedi previsti dagli strumenti di finanziamento. Quindi, ad esempio, gli studi di fattibilità dello scorso anno sono diventati in molti casi dei cantieri già avviati, come nel caso della sede dell’Accademia delle Belle Arti e della Piazza d’Arti presso l’ex Caserma Rossani, il 1°lotto della fogna bianca a Carbonara-Ceglie e quella al San Paolo, gli interventi del Piano periferie sempre al San Paolo”.

Nei prossimi mesi, quindi, diverse importanti opere si avviano verso la cantierizzazione: il waterfront di San Cataldo e il Parco del Faro, ormai prossimo alla consegna dei lavori, il Parco della Rinascita (appalto integrato già affidato e imminente conclusione del progetto definitivo), la riqualificazione del lungomare tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta (appalto integrato aggiudicato e a breve avvio del PE) il Bus Rapid Transit (appalto integrato aggiudicato e in fase di redazione il PD) per 159 milioni di euro.

Tra le altre grandi opere di rigenerazione urbana:

il nodo verde di Bari centrale, 96 milioni di euro, opera di competenza di RFI per cui è stata completata la procedura di gara e individuato appaltatore

la riqualificazione di Costa Sud, sei lotti, 86 milioni di euro complessivi per cui i primi cantieri partiranno entro la fine di marzo

i due progetti Pinqua, a San Pio e a Santa Rita, per un totale di 31 milioni di euro, per i quali i lavori sono stati aggiudicati attraverso Invitalia e oggi è in corso la progettazione avanzata

due progetti Pinqua, a San Pio e a Santa Rita, per un totale di 31 milioni di euro, per i quali i lavori sono stati aggiudicati attraverso Invitalia e oggi è in corso la progettazione avanzata il waterfront di Bari Vecchia, Santa Scolastica, Molo Sant’Antonio, Molo San Nicola, per un importo di 21 milioni e mezzo di euro, per cui i lavori sono in corso sul 1° lotto.

Di seguito, in breve una sintesi delle opere inserite nel POT distinte per settori:

Patrimonio: 56 interventi per 103 milioni circa, tra i quali spiccano i già citati interventi sulla Piazza d’Arti, sul parcheggio interrato e sull’Accademia nelle aree nella ex caserma Rossani e gli alloggi ERP a Japigia e a Ceglie, per i quali finalmente si stanno sbloccando le progettazioni che hanno dovuto adeguare le opere alla sensibile variazione di prezzi dei materiali.

Parchi e giardini: 47 interventi per quasi 40 milioni tra i quali spicca ovviamente il già citato intervento del Parco della Rinascita che regalerà alla città un’opera davvero imponente, oltre che manutenzioni, riqualificazioni e nuove realizzazioni di aree a verde, aree ludiche, aree per cani, parchi urbani diffusi in tutta la città.

Edilizia scolastica: si contano 42 interventi tra la realizzazione di 12 nuovi nidi (11 finanziati con PNRR), gli interventi sulle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, efficientamento energetico, per un totale di circa 45 milioni.

Mercati: previsti 12 interventi per quasi 7 milioni di euro. Tra i primi lavori da eseguire si prevedono quelli previsti nei mercati di viale Lazio, di San Girolamo, via Caldarola e di Sant’Antonio, in piazza Balenzano.

Cimiteri: 5 interventi di manutenzione e adeguamenti vari per 8 milioni circa su tutte le necropoli cittadine.

Un importante investimento è previsto anche sugli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza con 37 interventi e un investimento pari a circa 50 milioni di euro per proseguire con la riqualificazione, l’efficientamento e l’implementazione di corpi luce, in varie zone della città fino al rinnovamento di tutta la rete cittadina.

Fogna bianca: circa 23 milioni suddivisi in 13 interventi, tra i quali gli altri due stralci per Ceglie e Carbonara e il completamento dell’impianto al San Paolo. Interventi importanti e invasivi, che creano anche disagi sulle strade, ma che contribuiscono a migliorare sensibilmente la qualità della vita nelle aree oggetto di intervento.

Ancora, per quanto riguarda i servizi turistici e le spiagge, sono previsti 20 interventi per 100 milioni circa, tra cui i lavori complementari al waterfront della Città vecchia tra Santa Scolastica e i moli Sant’Antonio e San Nicola e le manutenzioni straordinarie dei pontili, oltre ai già citati interventi per la riqualificazione del collegamento tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta e del waterfront di San Cataldo.

Territorio e qualità edilizia: 21 interventi misti, tra i quali la riqualificazione di corso Mazzini e via Ettore Fieramosca per 5 milioni, il rifacimento delle aree pedonali e interventi di sistemazione a verde di viale delle Regioni e viale Puglia e numerosi interventi di sistemazione idraulica, costiera, di urbanizzazioni primarie e riqualificazione di spazi pubblici per complessivi 65 milioni.

Edilizia Residenziale Pubblica: quasi 15 milioni di euro previsti su 21 interventi di manutenzione, risanamento ed efficientamento di immobili comunali adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Igiene e Ambiente: 3 interventi tra i quali l’ultimo dei sette centri comunali di raccolta distribuiti in città e i nuovi sistemi innovativi per la raccolta differenziata, per un totale di 8 milioni.

Impianti sportivi: 30 interventi per 24 milioni previsti per manutenzioni degli impianti esistenti, la riqualificazione del Campo Bellavista, l’efficientamento energetico dell’impianto di San Pio già avviato, la realizzazione del palazzetto di via Bartolo e una sempre più vasta e diffusa realizzazione di aree di playground in tutte le zone della città.

Per quanto riguarda il settore viabilità e strade sono previsti 85 interventi per 142 milioni circa. 10 milioni di euro sono previsti per la manutenzione straordinaria delle strade.

Per la mobilità sostenibile sono in programma circa 46 interventi per quasi 42 milioni di euro.