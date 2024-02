Bari, in via Sparano arriva Yves Saint Laurent

In via Sparano continuano le new entry internazionali. E tra qualche settimana toccherà al nuovo punto vendita di Yves Saint Laurent che probabilmente prenderà il posto della storica attività Cima, che ha annunciato la chiusura qualche mese fa. Secondo quanto rivela Repubblica Bari la nuova apertura è attesa per dopo l’estate. In centro sono attese anche nuove aperture come New Balance e Timberland.