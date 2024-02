Tanta paura questa mattina in corso Vittorio Emanuele. Una impalcatura che era stata sistemata in corso Vittorio Emanuele (verso piazza Garibaldi) è crollata. Fortunatamente non passava nessuno in quel momento. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

È stata inoltre disposta la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra via Quintino Sella e piazza Garibaldi per permettere la messa in sicurezza dopo il crollo di insegne e impalcature dell’hotel Executive.