Ha trascinato un’anziana per borseggiarla, arrestato 36enne ne Barese

Lo scorso 18 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Noicattaro sono intervenuti in soccorso di una 84enne che, trovandosi sull’uscio della propria abitazione, aveva subito una rapina da parte di uno sconosciuto che non esitava a trascinarla per alcuni metri pur di strapparle la borsa. L’uomo, un 36enne originario di Noicattaro, con precedenti specifici, è stato riconosciuto (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) grazie all’analisi delle immagini acquisite attraverso le telecamere presenti sul posto. L’attività di indagine, coordinata dall’A.G. di Bari, ha consentito di trarre in arresto l’uomo che, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso il carcere di Bari. È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.