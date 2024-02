La Cattedrale di Bari aperta 7 giorni su 7 ad orario continuato

La Cattedrale di Bari e la Concattedrale di Bitonto aperte tutti i giorni dell’anno con orario continuato. Nei mesi estivi dalle 9 alle 21, negli altri dalle 9 alle 18, con servizio di accoglienza, biglietteria, visite guidate. Un “programma” che coinvolgerà anche gli altri beni ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto oggetto dell’accordo tra Curia e ArtWork: a Bari città, oltre alla Cattedrale, la Cripta dell’Odegitria, l’area archeologica, il Museo degli Exultet, che riapre lunedì 4 marzo alle 10.30 con un nuovo percorso multimediale, anche in lingua, collegato alla tradizione religiosa e alla storia della città. E un allestimento climatizzato mirato a una conservazione ideale dei preziosissimi rotoli.

A Bitonto, invece, il servizio garantito da ArtWork riguarderà anche la Cripta di San Valentino e l’area archeologica, sempre all’interno della Concattedrale, e il Museo d’arte sacra. Oltre alle biglietterie locali, tutti i siti saranno prenotabili online sul portale dedicato www.artecclesiae.it. “Artecclesiae”: questo il nome del progetto che lega appunto Arcidiocesi di Bari-Bitonto e la cooperativa sociale che da anni opera in Puglia con risultati positivi nel campo della valorizzazione dei beni culturali.

Le novità in questione, già anticipate ieri dall’Arcivescovo di Bari – Bitonto, Giuseppe Satriano, sono state illustrate questa mattina agli operatori del settore presenti a BTM Italia, in corso fino a giovedì 29 presso la Fiera del Levante. Presenti il direttore dell’ufficio beni culturali dell’Arcidiocesi di Bari – Bitonto, don Francesco Micunco, e il direttore del Museo Diocesano di Bari – Bitonto, don Michele Bellino: “L’accoglienza è sempre stata una nostra abitudine”, ha esordito il primo, “ma non si può approfittare della disponibilità di volontari e parrocchie. E a volte le informazioni diffuse possono anche essere state non corrette: ecco perché abbiamo ritenuto opportuno consentire alla nostra diocesi di raccontare la storia dei suoi luoghi e del suo popolo in maniera più accurata e professionale”.