A Bari in arrivo 31 militari: “Presidieranno piazza Moro e il Cara”

Arrivano 31 militari a Bari per rinforzare i servizi di controllo e presidio sul territorio, da piazza Moro al Cara di Palese (dove da settimane si stanno registrando disordini legati soprattutto a persone che camminano sui binari, provocando ritardi alla circolazione ferroviaria).

I potenziamenti sono stati discussi nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, riunitosi ieri, presieduto dal prefetto Francesco Russo. I 31 militari saranno utilizzati in questa maniera: 17 per i servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili e 14 per il rafforzamento dei dispositivi di controllo e sicurezza nell’area della Stazione ferroviaria.

Nel corso della riunione, a cui hanno partecipato il sindaco di Bari, i vertici provinciali delle forze dell’ordine e le componenti delle forze armate, sono state definite le modalità di impiego della nuova aliquota di militari che, in concorso con la polizia, svolgerà attività di pattugliamento in piazza Aldo Moro nell’arco delle 24 ore con turni anche notturni. Il potenziamento dei servizi nei confronti dei siti sensibili prevede il rinforzo della vigilanza presso il Cara di Palese.