Bari, aumenta il ticket del Polipark: si pagherà fino a 2,50 al giorno

Aumenta il ticket per la sosta al Polipark. Lo rende noto l’Amtab che informa che a partire dal primo marzo 2024 andranno in vigore le nuove tariffe orarie così come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n.510/2023. Sul caso c’erano già state polemiche, in particolare nel dicembre 2023.

Le nuove tariffe applicate saranno le seguenti: tariffa giornaliera: 1,00 euro entro un’ora di permanenza; 2 euro entro la seconda ora di permanenza; 2,50 dalla terza ora di permanenza (tariffa massima giornaliera). Il servizio è offerto con la formula del “Park & Ride” dalle ore 05:00 alle ore 23:00, utilizzando la navetta “E” per un viaggio di andata e ritorno dall’area di sosta al centro della città (piazza Moro), oppure la navetta “H” per spostarsi all’interno del Policlinico; -Tariffa oraria sosta: € 1,00 ad ora o frazione di ora con permanenza dalle ore 23:01 alle ore 04:59 nei giorni feriali; € 1,00 ad ora o frazione di ora con permanenza nei giorni festivi. Prevista anche la possibilità di acquistare 20 ingressi a 30 euro.

Il regolamento/funzionamento, affissi all’ingresso dell’area di sosta automatizzata, definisce chiaramente le modalità di utilizzo della stessa. L’Azienda suggerisce l’utilizzo dell’ area di sosta “Polipark” che in seguito ai lavori appaltati dall’Amministrazione Comunale, restyling ed una manutenzione importante, risulta essere oggi un impianto a norma e predisposto per una maggiore efficienza del servizio e sicurezza per l’utente. Caratteristiche dell’area di sosta evidenziate dall’azienda: semplicità nell’individuare il nuovo posto libero attraverso i sensori e i display di piano; cassa automatiche con schermi più grandi e un sistema più semplice da usare per i pagamenti; si può effettuare il pagamento contactless, con normali carte e bancomat, o tramite GPay, Applepay e gli altri sistemi di pagamento NFC; inoltre, grazie al sistema contactless in linea, si può procedere al pagamento anche senza passare dalla cassa automatica ma direttamente avvicinando la carta alla colonnina di uscita percorsi monodirezionali per favorire l’accesso e la manovra; posti auto: 1384 tutti coperti; posti riservati ai disabili: 30.