Bari, grande cinghiale a spasso per il San Paolo – VIDEO

Proseguono gli incontri ravvicinati con i cinghiali nel quartiere San Paolo di Bari, nel Municipio 3. A segnalarlo sono i cittadini che, sui social, hanno condiviso le immagini di un “grande” esemplare a spasso nei pressi di un centro abitato. Secondo alcuni ad attirare i cinghiali sarebbe la presenza dei rifiuti. In passato già c’erano state denunce in merito. I cittadini infatti, avevano affidato a Borderline24 le proprie preoccupazioni in merito alle discariche, ma anche alle modalità di conferimento rifiuti sbagliate che rendono alcune zone facile preda dei cinghiali, in cerca di cibo. Diverse le reazioni dei cittadini, se per alcuni si tratta di una problematica da arginare allontanandoli dal territorio, anche per via delle possibili reazioni dei cinghiali nei confronti degli animali domestici portati a spasso, per altri andrebbero “aiutati con del cibo” così da evitare che si avvicinino troppo al centro cittadino.

Foto Facebook Q.re San Paolo – Bari – LA RINASCITA