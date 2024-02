Carceri sovraffollate, Puglia maglia nera: “La regione più critica”

“Lo denunciamo da mesi, tra l’indifferenza dell’amministrazione penitenziaria, che la Puglia è la regione più affollata di detenuti della nazione con un tasso di sovraffollamento medio del 165% (con punte del 90%) circa, a cui fa da contraltare la più bassa percentuale di poliziotti/detenuti presenti della nazione”. I dati vengono presentati dal sindacato Sappe. I numero sono drammatici con Taranto +185%; Foggia +190%; Lecce+180%; Bari+170%.

“Eppure nelle altre regioni il fenomeno del sovraffollamento dei detenuti non è così grave come nella nostra regione, e questo non lo diciamo noi ma i dati forniti dal DAP – denuncia il Sappe – Ma la cosa ancora più grave è che questo sovraffollamento a macchia di leopardo, fa scattare la tagliola della sentenza “Torregiani” che costringe a pagare soldi ai detenuti presi dalle tasche degli italiani onesti, nonché a farci condannare dall’Europa per tortura nei confronti dei detenuti stessi. Ormai ad ogni blitz delle forze dell’ordine è praticamente impossibile trovare un posto per gli arrestati nelle carceri pugliesi”.

“Non conosciamo le motivazioni per cui si penalizza la nostra regione fino a farla scoppiare, ma sappiamo benissimo chi sono i responsabili di una situazione che è ormai collassata con sviluppi che sono sotto gli occhi di tutti, evasioni, suicidi, rivolte, proteste – continua il sindacato – Un solo dato per capire di cosa stiamo parlando, nel 2001 i poliziotti penitenziari nella nostra regione erano 2530 mentre ora superano di poco le 2000 unità, mentre nel frattempo i detenuti sono aumentati in maniera impressionante”.

DETENUTI PRESENTI AL 31.01.2024 (Fonte Dap)

Regione

di

detenzione Numero

Istituti Capienza

Regolamentare

(*) Detenuti

Presenti di cui

Stranieri Detenuti presenti

in semilibertà (**) Totale Donne Totale Stranieri ABRUZZO 8 1.715 1.972 85 375 33 8 BASILICATA 3 393 462 0 49 3 0 CALABRIA 12 2.711 3.028 66 653 21 0 CAMPANIA 15 6.168 7.465 371 928 177 6 EMILIA ROMAGNA 10 2.979 3.603 149 1.721 90 34 FRIULI VENEZIA GIULIA 5 475 650 26 259 22 1 LAZIO 14 5.284 6.653 444 2.512 49 9 LIGURIA 6 1.110 1.395 71 754 29 11 LOMBARDIA 18 6.154 8.805 446 4.073 133 36 MARCHE 6 837 902 23 294 36 5 MOLISE 3 275 324 0 66 7 0 PIEMONTE 13 3.982 4.204 160 1.677 118 32 PUGLIA 11 *3.001 4.420 208 557 140 2 SARDEGNA 10 2.616 2.138 41 518 43 3 SICILIA 23 6.476 6.755 230 1.021 126 5 TOSCANA 16 3.163 3.145 93 1.418 145 57 TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 492 26 296 6 4 UMBRIA 4 1.345 1.502 53 415 23 8 VALLE D’AOSTA 1 181 135 0 76 2 1 VENETO 9 1.972 2.587 123 1.323 61 25 Totale 189 51.347 60.637 2.615 18.985 1.264 247