Foggia, autista alla guida mentre beve birra: avviate indagini

È diventata virale l’immagine di un autista di autobus che, mentre era in servizio e alla guida del mezzo, sorseggiava una birra. L’immagine, secondo quanto emerso, sarebbe stata immortalata da un passeggero. Immediata la risposta dell’azienda, le ferrovie del Gargano che hanno sottolineato in una nota di “essere già al lavoro per accertare le responsabilità sul presunto comportamento non regolamentare”.

“Sul web circola una foto di un nostro operatore mentre in servizio sorseggia una birra – si legge nella nota – la notizia era stata prontamente segnalata giorni fa per opportuna conoscenza dalle forze dell’ordine intervenute a Foggia (nei pressi del nodo intermodale della stazione ferroviaria) per un controllo sul tasso alcolemico dello stesso mentre – fuori servizio – stava rientrando in deposito e sanzionato”. L’azienda, preso atto del comportamento, avrebbe dunque immediatamente allertato la direzione di esercizio che prontamente, si legge ancora nella nota “inviava sul posto un autista per sostituire l’operatore oggetto di verifica”. Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità sul comportamento dell’autista.

Foto web