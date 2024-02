Ischia, ritrovata priva di vita Antonella Di Massa: giallo sulla morte

È stata ritrovata priva di vita, Antonella Di Massa, la 51enne residente a Casamicciola, scomparsa da casa nella mattinata del 17 febbraio scorso. La donna è stata ritrovata oggi e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati sul cadavere, sarebbe deceduta nelle precedenti 24 ore. Lo riporta l’Ansa.

Il corpo della donna, sposata e madre di due figlie, è stato ritrovato dagli inviati della trasmissione tv “Chi l’ha visto” Francesco Paolo Del Re e Marco Monti che hanno allertato subito le forze dell’ordine e avvisato i familiari. La donnasi trovava in un terreno, sotto alcuni alberi in un’area non troppo lontana dalla piazza di Succhivo, dove la donna aveva lasciato l’auto e dove era stata vista l’ultima volta da alcuni testimoni. Diversi i dubbi da chiarire. Negli scorsi giorni infatti c’erano state diverse ricerche che avevano interessato moltissime zone, ma la donna sembrava svanita nel nulla, poi il ritrovamento, avvenuto in un terreno vicino ad una strada di campagna molto frequentata.

I proprietari, ascoltati, hanno dichiarato di esserci stati il giorno dopo la scomparsa della donna, ma di non aver notato nulla di strano. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella del suicidio, ma si dovrà attendere l’autopsia e gli ulteriori accertamenti per poter avere risposte più concrete anche relative al luogo del decesso che potrebbe non essere lo stesso in cui è stato poi rinvenuto il corpo.