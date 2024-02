Adesca uomini su siti e li deruba, denunciato 31enne del Barese

Avrebbe adescato uomini su alcune app d’incontri per poi derubarli. Con l’accusa di furto i poliziotti della questura di Barletta – Andria-Trani hanno denunciato un 31enne di Modugno, con precedenti per rapina, estorsione, truffa, circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di carte di credito. Per l’uomo il tribunale di Trani, dopo la richiesta avanzata dalla procura, ha disposto la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata ad un uomo di Andria che ai poliziotti ha dichiarato di essere stato adescato su un’app di incontri da un ragazzo, con nickname Mahico.

I due si sarebbero dati appuntamento nella casa dell’uomo. Qui l’indagato, con una serie di scuse sarebbe riuscito a rubare da un cassetto e da un marsupio 500 euro in contanti e documenti di riconoscimento e carte di credito della vittima, dimenticandosi, però, su un tavolo all’ingresso un portatessere con altri documenti e tessere riconducibili ad una terza persona, vittima di un ulteriore raggiro. Dall’attività investigativa è emerso, infatti, che l’altro uomo titolare dei documenti ritrovati nel primo appartamento ad Andria era stato adescato dall’indagato nei pressi dello stadio San Nicola di Bari. Dopo essersi appartati in auto il 31enne avrebbe simulato un’emergenza, per poi allontanarsi dopo aver rubato il portatessere della vittima.