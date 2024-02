Traffico in tilt e forti rallentamenti sulla statale 16 direzione nord a partire dall’ uscita 10 per transito di mezzi agricoli in stato di agitazione sindacale. I disagi si avvertono dal quartiere Poggiofranco alla zona industriale. La Polizia locale invita a prestare massima attenzione e a scegliere percorsi alternativi.

(foto repertorio)