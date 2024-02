Maratona di New York: partono iscrizioni per runner di tutto il globo

Aperte le iscrizioni alla Maratona di New York 2024 che quest’anno si correrà il 3 novembre. La finestra temporale entro cui inviare la propria candidatura è aperta dal 28 febbraio fino al 21 marzo alle 23:59. Appena una settimana dopo, il 28 marzo, gli aspiranti corridori scopriranno se sono stati selezionati tramite un’estrazione. Anche qualora non dovessero farcela ad essere selezionati, comunque, i candidati potranno comunque cercare di partecipare alla gara raccogliendo fondi per un ente di beneficenza. Per quest’anno si prevede un possibile record di persone accorse da tutto il mondo per percorrere i cinque boroughs. L’anno scorso, erano stati in 51.402 a completare la gara, terza edizione della maratona di New York più affollata della storia.