Bari, aumenta il ticket al Polipark: è protesta

La commissione consiliare Qualità dei servizi presieduta dal consigliere dei Cinque Stelle, Antonello Delle Fontane, ha inviato questa mattina una nota al sindaco Antonio Decaro chiedendo la sospensione degli aumenti tariffari del Polipark.

“Numerose sono pervenute ai consiglieri le doglianze soprattutto degli utenti abituali, degli operatori sanitari, impegnati nei lunghissimi turni loro richiesti per l’espletamento del proprio servizio pubblico ospedaliero e universitario; degli studenti , anch’essi impegnati in lunghe giornate di studio, esami e tirocini formativi e dei parenti dei pazienti, la cui sosta non può non godere dei massimi favori rispetto a quella ordinaria”, si legge nella nota.

Il 22 dicembre si tenne un incontro tra la commissione e la presidente Amtab, Angela Donvito per “esaminare le ragioni di Bilancio che hanno indotto Amtab e Giunta a rideterminare le tariffe con la delibera in oggetto. Durante l’audizione, su richiesta dalla commissione la dott.ssa Donvito ha dato disponibilità ad approfondire tariffazioni alternative del Polipark maggiormente compatibili con le esigenze delle particolari categorie di utenza dell’Azienda Ospedaliera e Universitaria Policlinico”. Furono accolte le richieste di sospensione degli aumenti. Fino alla giornata di ieri quando sono state deliberate nuove tariffe, “senza alcun confronto con le parti politiche e sindacali coinvolte”. “C’era a disposizione un carnet di 20 ingressi a 30 euro – continua Delle Fontane – ma a distanza di meno 24 ore i carnet erano già terminati e non si è riusciti a coprire la domanda del personale”.

Si chiede – conclude la nota – di porre in essere ogni utile iniziativa verso l’Amtab per sospendere momentaneamente l’entrata in vigore di ogni variazione tariffaria relativa al Polipark e portare in approvazione una proposta di variazione tariffaria Polipark ridefinita in senso di un minore onere a carico degli utenti”.