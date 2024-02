Bari criminale: oggi l’incontro su storia e dinamiche della camorra

Sarà Domenico Mortellaro, criminologo ed esperto di sociologia del crimine, scrittore e giornalista l’ospite dell’incontro con la cittadinanza oggi 29 febbraio alle ore 19 presso la sala letture della Chiesa dei Carmelitani in via Napoli 280 a Bari, organizzato dalla Parrocchia dei Padri Carmelitani Scalzi e moderato da Simone Cellamare.

Attraverso la storia della criminalità organizzata barese verranno spiegate le dinamiche della camorra barese e l’impatto che i clan hanno sulla società: dalle baby gang all’imprenditoria, dal ruolo delle donne a quello dei social passando per i legami con le mafie estere. L’incontro mira a scalfire il muro di paura che circonda la città e tende a dimostrare che, anche in un quartiere particolare come il Liberta’, si può fare antimafia sociale attraverso la collaborazione sinergica tra istituzioni, residenti, parrocchie ed esperti del settore.

Alla luce degli arresti e dell’operazione “codice interno” della dda che hanno travolto la nostra città in quasi tutti i settori, l’incontro assume una connotazione sociale fondamentale, un segnale forte che la cittadinanza vuole dare, pronta a dare il suo contributo alla legalità.

Con i padri Carmelitani, ci siamo accorti di una certa reticenza del quartiere nel parlare della criminalità organizzata locale” – afferma Simone Cellamare, moderatore e co organizzatore dell’incontro insieme al Parroco Padre Pablo Rodriguez- per questo ho voluto la presenza di Domenico Mortellaro (che ringrazio per la disponibilità) che, attraverso uno dei suoi libro “Bari Calibro 9”, mi ha aperto una visione completa ed esaustiva dei clan che operano a Bari”

L’evento è aperto a tutti