Bari, degrado e cattivi odori in Fiera: “Una vergogna” – VIDEO

Degrado, cattivi odori dalla zona della fontana e strade allagate. È così che si presentano gli spazi della Fiera del Levante che in questi giorni, in particolare dal 27 febbraio (e sino ad oggi, 29 febbraio), sta ospitando la decima edizione di BTM Italia, fiera internazionale del turismo certificata Isfcert che ha contato quasi 50mila presenze. A segnalare le condizioni della Fiera è un lettore che ha voluto allegare alla propria denuncia foto e video per evidenziare lo stato delle cose.

Dai marciapiedi rotti, alle strade sporche, sino al degrado generale, ma non solo. Oltre alle condizioni delle strade che, nella giornata di oggi, interessata da forti piogge, si sono trasformate in veri e propri fiumi, compresa la nuova pista ciclabile all’esterno, preoccupa quella della fontana. “È davvero in condizioni pietose – evidenzia – è sporca, in stato di abbandono e camminarci intorno fa venire la nausea, emana un cattivissimo odore di fogna. Una vergogna. Non è un modo ottimale di presentarsi in occasione di eventi importanti” – conclude.