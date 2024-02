Bari, la “nuova” pista ciclabile diventa un “lago”

Ecco le condizioni in cui versa questo pomeriggio la pista ciclabile realizzata di recente dal Comune sul lungomare davanti alla Fiera del Levante: un lago. L’acqua della pioggia non ha fatto che accumularsi rendendo impraticabile il percorso ciclabile. “Impossibile percorrerla – denuncia un ciclista – ma non è la prima volta. Qui ogni volta che piove si accumula così tanta acqua che per noi e per i pedoni è meglio circolare per strada. I disagi sono anche per gli automobilisti che con questi laghi non possono neanche raggiungere il marciapiede”.

Intanto, causa forti piogge, è stato chiuso il sottovia La Rotella della zona industriale.