Bari, si pagherà Imu se si usa prima casa per bed and breakfast

Chi utilizza la prima casa come bed and breakfast dovrà pagare l’Imu per quella porzione usata in maniera diversa dalla prima casa. E’ una delle modifiche che sarà apportata al regolamento Imu del Comune di Bari, in discussione nei Municipi. “A seguito dell’introduzione dell’imposta di soggiorno – si legge nella delibera – è interesse del Comune attivare un’attenta azione di lotta all’evasione, anche attraverso l’incrocio dei dati e delle dichiarazioni fiscali riferibili ai diversi tributi locali, onde garantire che l’imposizione non gravi solo su una parte dell’effettiva platea contributiva”. Il nuovo regolamento elimina la parte in cui si riconosce la possibilità di mantenere l’esenzione per l’abitazione principale laddove una porzione dell’immobile sia destinata alla locazione.

Un’altra modifica riguarda l’opportunità di individuare un unico termine per la presentazione delle dichiarazioni e/o istanze tese al riconoscimento delle aliquote agevolate deliberate dall’ente, onde semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Modifiche anche al regolamento Tari, in particolare si sancisce l’obbligo di presentare le istanze di esenzione tramite caf convenzionati entro il 31 dicembre del medesimo anno d’imposta a cui le richieste si riferiscono.