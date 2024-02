Arrivano i primi provvedimenti in seguito a quanto emerso nel corso dell’inchiesta “Codice interno”, condotto dalla Dda Bari, per la quale sono state arrestate 130 persone, tra cui l’ex consigliere regionale, Giacomo Olivieri e sua moglie, consigliere comunale. In particolare, sono state notificate le sospensioni alle due vigilesse coinvolte che, secondo quanto emerso, avrebbero chiesto aiuto ai clan dopo alcuni insulti. Ma non solo, in seguito a quanto emerso, nello specifico in relazione alle possibili infiltrazioni mafiose all’interno dell’azienda municipalizzata Amtab, sono state effettuate anche quattro sospensioni a lavoratori della stessa. Attualmente sono in atresa di completamento i procedimenti disciplinari.

Foto repertorio