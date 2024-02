Mafia a Bari, Emiliano: “Finiti tempi in cui bruciavano auto sindaci”

“Io ricordo i tempi in cui ai sindaci di Bari bruciavano le automobili. E quindi sinceramente quei tempi sono lontani. Non succede più. Poi è evidente che le organizzazioni mafiose vanno represse. Probabilmente queste organizzazioni, in questi anni, lo hanno detto gli stessi magistrati, sono state meno contrastate. Adesso, grazie a Dio, questa bellissima indagine ci permette di ripulire ulteriormente una città che avevamo rimesso in piedi”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della BuyPuglia-Btm Italia, rispondendo a una domanda relativa a cosa pensasse della richiesta di commissariare il Comune di Bari da parte del centrodestra, dopo quanto emerso in seguito all’inchiesta condotta dalla Dda.

“Vi ricordo che Bari, e la sua rivoluzione, è nata con un magistrato della Direzione distrettuale antimafia che diventa sindaco – ha proseguito – poi è chiaro che ci sono momenti in cui, come in tutti i lavori del mondo, bisogna dare una ripassata. Adesso Bari forse ha bisogno di una ripassata, ma chi ha cambiato la storia dell’antimafia a Bari siamo stati noi e tutto il resto sono chiacchiere” – ha concluso.