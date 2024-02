Regione Puglia, il comitato idonei: “Subito proroga delle graduatorie”

Continua la battaglia del Comitato idonei Regione Puglia per chiedere la proroga delle graduatorie. “Il Comitato Idonei Regione Puglia – si legge in una nota – apprende dell’ulteriore rinvio di rinnovo e insediamento delle Commissioni consiliari, tale circostanza procrastina la votazione dell’emendamento di proroga delle graduatorie presentato dal consigliere Paolicelli alla legge Omnibus”.

“Prendendo atto che in data 6 marzo è stabilita la nuova seduta di rinnovo, cogliamo l’occasione di ricordare come la proroga delle graduatorie sia un atto dovuto a tutti gli idonei che hanno sostenuto e superato un concorso pubblico dopo mesi di studi – continua la nota – Il nostro appello è rivolto a tutto il Consiglio Regionale affinché l’emendamento possa essere approvato con larga maggioranza dimostrando la volontà di tutelare gli idonei e gli investimenti sostenuti dalla Regione per le procedure concorsuali. Inoltre, ricordiamo che la delibera di Giunta Regionale del 15 gennaio 2024, n.12 ha abolito la cosiddetta “clausola di ritorno”. Grazie a questa modifica, i candidati chiamati da enti terzi potranno restare in servizio a tempo indeterminato in questi ultimi con la conseguente cancellazione dalla graduatoria regionale. Un punto sul quale questo Comitato aveva più volte sollecitato l’amministrazione regionale nei mesi scorsi”.

Il Comitato Idonei Regione Puglia ritiene che “questa modifica possa essere un incentivo per tutti gli enti che vorranno attingere dalle graduatorie in corso di validità evitando un ulteriore ed inutile esborso di denaro pubblico per bandire nuovi concorsi. La nostra speranza risiede nella possibilità che tale appello possa essere recepito da molte amministrazioni”.