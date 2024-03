Bari, bufera parcheggi riservati: a Madonnella vengono ridotti

Dopo le proteste arriva una “piccola” vittoria per i residenti di Madonnella che nei giorni scorsi, anche con una raccolta firme, avevano duramente contestato la decisione di riservare 10 posti auto in via Dalmazia ai carabinieri. Con ordinanza del primo marzo viene abrogato il precedente provvedimento che istituiva i dieci stalli. I dieci spazi sono stati ridotti invece a sei, facendo recuperare ai residenti quattro stalli.