Bari, finiti i lavori per la fogna a Sant’Anna. Ma strade incomplete

Si sono conclusi i lavori per la realizzazione del tratto finale della fogna bianca in favore del quartiere Sant’Anna. L’opera di mitigazione è stata collaudata e risulta funzionante. “Da oggi i comparti 1-2 del quartiere – spiega Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio – potranno avere il giusto slancio per svilupparsi sia dal punto di vista urbanistico che commerciale. Auspico – continua – che il consorzio Sant’Anna del comparto 2 porti a termine, il prima possibile, le bitumazioni e l’illuminazione di tutte le strade. Da diversi mesi questi lavori sono inspiegabilmente fermi. Ora non ci sono più impedimenti”. Il Comune ha inviato una nota di sollecito per fare ripartire al più presto gli interventi. In modo da restituire strade e marciapiedi ai residenti che attendono ormai da anni strade asfaltate e illuminate.