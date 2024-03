Bari, pedone investito e due incidenti: traffico in tilt

Un pedone è stato investito questa mattina in corso Italia. Sul posto 118 e polizia locale. Mentre si sono verificati altri due incidenti in corso Trieste e in corso Alcide De Gasperi ad angolo con via Alberotanza. La polizia locale invita a seguire percorsi alternativi.

Per quanto riguarda l’investimento in corso Italia la polizia locale allertata, sul posto dopo la segnalazione, non ha rinvenuto mezzi o persone in loco. Sono in corso indagini al pronto soccorso del Policlinico dove è stato trasportato il pedone per ricostruire la dinamica dell’accaduto e rintracciare il responsabile.