Bari torna in prima serata con Lolita Lobosco

La città di Bari torna in prima serata sulla Rai con la terza stagione di Lolita Lobosco, al via dal 4 marzo. “In questa terza stagione – spiegano dalla Rai – nuove appassionanti indagini impegneranno la vicequestore Lolita Lobosco e un incontro inaspettato proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni”. La fortunata serie, diretta da Renato De maria, si svilupperà in 4 serate.

Le riprese della serie tv sono iniziate lo scorso 16 settembre e hanno interessato sia la città di Bari sia altri comuni pugliesi. A Bari non mancheranno gli scorci della spiaggia di Pane e pomodoro, di Bari Vecchia e del lungomare. Oggi si terrà la conferenza stampa: “Siamo contenti”, dice l’attrice Luisa Ranieri prima dell’incontro in Rai con la stampa.