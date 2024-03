Bari, Torre Quetta riapre il 31 marzo con una grande festa

La primavera si avvicina e Torre Quetta si prepara alla nuova stagione. La data ufficiale di apertura della stagione 2024 sarà dunque il 31 marzo con grande festa inaugurale il primo aprile, giorno di pasquetta. Naturalmente Torre Quetta, a meno dei chioschi temporaneamente non operativi, è sempre aperta e fruibile. In pentola anche eventi organizzati da alcuni chioschi per ST. PATRICK’S DAYS 2024 nei giorni 16 e 17 Marzo.

Mentre si lavora per definire il programma dell’inaugurazione e di tutte le attività che allieteranno gli ospiti della prossima stagione a Torre Quetta ecco arrivare qualche indiscrezione su alcune conferme tra i chioschi per il 2024. Ad oggi possiamo comunicare i primi tre rinnovi concessi ad altrettante aziende che già presenti dalla scorsa stagione: La Pizzeria Enzo e Ciro, che da quest’anno promette di essere aperta anche per pranzo con succulenti antipasti, la Bombetteria in Riva al mare e La Parrilla che ha rappresentato ogni sera dello scorso anno la meta più ambita della movida.

“A breve – spiega Christian Calabrese, Amministratore unico del gruppo Ideazione che gestisce l’area demaniale- sarà possibile comunicare i nominativi tra vecchie nuove proposte per la prossima stagione, per la quale possiamo con certezza anticipare che ci saranno molte più opportunità per cenare e pranzare in riva al mare, con attività rivolte alle famiglie, non solo cocktail Puntiamo a rendere Torre Quetta sold out da mattina a notte”