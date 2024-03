Iscrizioni a Bari, scuole costrette a ricorrere a criteri di selezione

Si sono concluse lo scorso 10 febbraio le iscrizioni all’anno scolastico 2024/2025 per le scuole primarie e secondarie e per i percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale. In alcuni istituti superiori si sono registrate più domande rispetto alle disponibilità delle singole strutture. Per tanto in alcuni casi, come ad esempio per l’istituto Salvemini, si è deciso di applicare alcuni criteri di selezione per l’ammissione dei ragazzi.

Uno dei criteri per l’indirizzo sportivo ad esempio è il merito scolastico: media delle valutazioni nelle materie di indirizzo (italiano, matematica, scienze, inglese e scienze motorie) conseguita nella pagella finale del 2° anno della scuola secondaria di primo grado di appartenenza.

Poi ci sarà la valutazione del curriculum sportivo (criterio non indispensabile all’ammissione): attività sportive riconosciute dal CONI o dal CIP, attività legate alla danza (si valuta un solo livello). Sarà considerata solo l’attività sportiva agonistica di livello nazionale o internazionale, la partecipazione a campionati federali organizzati a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale e non la semplice partecipazione a tornei o gare occasionali.

In caso di parità di punteggio, si terrà conto nell’ordine: della valutazione migliore nel merito scolastico; dell’esplicita volontà di frequentare il Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari, espressa nella domanda di iscrizione come seconda opzione; della data di nascita, dando precedenza al candidato più giovane.

Gli altri criteri per i restanti indirizzi.

Sono ammessi con precedenza e nell’ordine:

1.

Studenti certificati ai sensi della L. n. 104/92.

2.

Studenti con fratelli/sorelle già frequentanti l’Istituto.

3.

Studenti figli di dipendenti dell’Istituto.

4.

Studenti residenti/domiciliati nel comune di Bari.

5.

Studenti residenti/domiciliati nei comuni entro i 18 km il cui territorio è raggiunto dalle Linee Scolastiche del capoluogo, graduati secondo le distanze chilometriche dal centro urbano rispetto all’ubicazione del Liceo, ovvero: Triggiano, Capurso, Cellamare, Modugno, Noicattaro, Adelfia, Casamassima, Valenzano, Bitritto.

6.

Studenti residenti/domiciliati nei comuni oltre i 18 km il cui territorio è raggiunto dalle Linee Scolastiche del capoluogo, graduati secondo le distanze chilometriche dal centro urbano rispetto all’ubicazione del Liceo, ovvero: Sannicandro di Bari, Rutigliano, Bitonto, Palo del Colle, Grumo Appula, Toritto, Sammichele di Bari, Turi, Locorotondo, Binetto, Bitetto, Cassano delle Murge, Monopoli.

7.

Studenti residenti/domiciliati in altri comuni, graduati secondo le distanze chilometriche dal centro urbano rispetto all’ubicazione del Liceo.