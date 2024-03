Pino D’Angiò, virale su TikTok con un brano del 1980

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Ma quale idea” – Pino D’Angiò

“Che idea”! È proprio quello che vien da dire ascoltando il duetto di Bnkr44 e Pino D’Angiò.

Abbiamo potuto vedere e soprattutto ascoltare l’esibizione di questi artisti assieme nell’appena trascorso Festival di Sanremo durante la serata cover e da quel momento il duetto sulle note di “Ma quale idea” è diventato un vero e proprio tormentone.

E’ il 1980 quando Pino D’Angiò, all’anagrafe Giuseppe Chierchia, si esibisce per la prima volta con la sua futura hit “Ma quale idea”. Un brano autoironico e quasi comico che racconta di una serata in discoteca e di una conquista. Il protagonista si avvicina a una donna con uno sguardo provocante ma nonostante i loro momenti di intesa sulla pista da ballo, alla fine la donna sembra non essere interessata. Il brano manifesta l’entusiasmo e l’energia di una situazione di flirt, ma sottolinea in modo giocoso e ironico la mancanza di interesse reciproco e da qui il “Che idea! Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta?”.

Tuttavia, sicuramente particolare l’accostamento Bnkr44 e Pino D’Angiò ma ben riuscito, è infatti proprio quest’ultimo parlando del loro incontro pre Sanremo a sottolineare la connessione tra le parti “Non ci conoscevamo e già dopo dieci minuti ci rotolavamo insieme dalle risate”.

Ad oggi il brano è virale sulla nota piattaforma TikTok e conta oltre 6539 video prodotti con il brano “Ma quale idea”, mentre l’hashtag #pinodangio ha ricevuto oltre 10 milioni di visualizzazioni. I video danno libero sfogo alla creatività dei creator: c’è chi descrive il primo approccio con la sua metà, chi invece ironizza su un approccio e su un’idea per l’appunto fallimentare e chi ancora pubblica video dello stesso Pino D’Angiò e delle sue attuali o passate esibizioni.

“La verità di questo nuovo successo non la so, ma dico che il successo è qualcosa che succede. Non sono capace di stare fermo, penso che sia sprecare il tempo. Sono pagato per fare quello che avrei fatto gratis. Mi sono sempre divertito”. E’ così che D’Angiò commenta il suo nuovo e inaspettato successo ed è bello pensare che dopo molti anni lontano dalle scene, a ormai 70 anni, sia tornato ad essere l’idolo dei giovani.

Foto: facebook