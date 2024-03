Bari, al San Paolo è allarme processionaria: “Fate attenzione”

Torna l’allarme processionaria. A segnalarlo i cittadini, in particolare dal quartiere San Paolo, dove, nella mattinata di oggi, contraddistinta da temperature già primaverili, una residente si è imbattuta nell’esemplare nei pressi di un parco. Diversi i rischi legati al contatto con la processionaria, non solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali. “Bisognava intervenire prima con un rimedio atto ad evitare nidi o a contenerli – ha commentato una cittadina rispondendo alla segnalazione e ai diversi commenti relativi a possibili soluzioni – se le si dà fuoco le setole urticanti si disperdono danneggiando così persone e animali”.

Foto Q.re San Paolo – Bari – LA RINASCITA