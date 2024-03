Bari, distruggono auto del papà in sosta: “Colpevole si faccia vivo”

Nuove denunce in merito ad atti vandalici a Bari. Dopo lo sfogo affidato ai social (riportato da Borderline24) da parte di una cittadina residente a Carrassi, anche un’altra ha voluto raccontare l’esperienza vissuta evidenziando l’escalation di casi. “Ieri mattina – racconta una donna – mio padre ha trovato la sua auto semi distrutta con ruota posteriore bucata, cerchione spaccato, targa sull’asfalto ed una grossa ammaccatura poco sopra la ruota. L’auto era parcheggiata di fronte al carcere di Bari. Probabilmente chi ha causato questo danno guidava ad alta velocità e avrà preso in pieno l’auto di mio padre. Spero che il colpevole si faccia vivo – ha detto infine – magari dando i dati della sua assicurazione. Lo so che potrebbe essere qualcosa che sfiori l’utopia, ma una piccolissima parte di me ancora crede negli esseri umani” – ha concluso.