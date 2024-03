Bari, pochi controlli a Palese? Brandi: “Forze dell’ordine presenti”

In merito all’articolo pubblicato nella giornata del primo marzo, sulla denuncia dell’avvocato Krizia Colaianni relativo ad un tentativo di violenza a Palese e ai pochi controlli, interviene il presidente del Municipio, Vincenzo Brandi.

“Nel corretto espletamento del suo ruolo di giornalista, è stata raccolta una “denuncia” dell’Avv. Krizia Colaianni la quale dichiarava “l’assenza di controlli”, “lo stato di abbandono da parte delle Istituzioni”, l’assenza di sportelli di ascolto” ed in ultimo “l’assenza di operatori”, situazione nella quale verserebbe il Municipio da me rappresentato. In considerazione delle affermazioni fatte sento il dovere di rappresentare una situazione diametralmente opposta a quanto asserito. Preliminarmente è necessario chiarire che dell’accaduto non vi è contezza e, da prime non approfondite informazioni non risulterebbero interventi mirati. È superfluo affermare che, ove necessario, questa Amministrazione Locale e sicuramente le Forze dell’Ordine, sarebbero a completa immediata disposizione della vittima che si invita a denunciare l’accaduto rappresentandole la vicinanza.

Questa Amministrazione Municipale è in costante contatto con le forze dell’Ordine ed in particolare con la Stazione Carabinieri di Santo Spirito e con la Compagnia Bari – San Paolo così come con la Questura di Bari e con il Comando di Polizia Locale IV Settore, che approfittando dell’occasione ringrazio per il grande lavoro che svolgono quotidianamente. In particolare posso affermare con assoluta certezza che proprio nelle fasce pomeridiana e serale risulta essere disposto un potenziamento del controllo del territorio operato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari.

Con riferimento all’affermazione secondo la quale “…molto spesso i Carabinieri su Santo Spirito delegano la loro attività alla Polizia che deve mandare una volante…” evidenzio che probabilmente chi lo dichiara non è a conoscenza che esiste un Piano di Controllo del Territorio stabilito dalla Prefettura di Bari in base al quale il controllo del territorio viene affidato secondo turnazioni all’Arma dei Carabinieri od alla Polizia di Stato; questo in aggiunta alle attività di controllo mirato. Piano di controllo che interviene anche in considerazione della chiusura notturna della Caserma, cosa che avviene in molti altri luoghi.

Mi permetto di evidenziare che anche ove vi fosse la disponibilità contemporanea di 20 pattuglie sul territorio comunque non si sarebbe in grado, con assoluta certezza, di impedire l’accadimento di eventi delittuosi attesa l’impossibilità di coprire contemporaneamente ogni isolato del Municipio o della Città e questo vale per il nostro territorio così come per tutte le città d’Italia e del mondo.

Non trova, inoltre, conferma l’affermazione secondo la quale “…non abbiamo sportelli d’ascolto, non abbiamo operatori ai quali rivolgerci in queste emergenze…”. Perchè possa essere utile comunico che, contrariamente a quanto affermato, a Palese ha sede lo Sportello del Centro Antiviolenza Paola Labriola in vico XII di via Modugno nro 4, aperto il mercoledi ed il venerdi dalle 9 alle 12.

Inoltre questo Municipio nel 2020 concesse, proprio in favore dell’associazione presieduta dall’Avv Colaianni l’uso della sala consiliare per istituire uno sportello di ascolto rimasto aperto per un anno circa e dopo il covid non più riaperto in assenza nuovo accordo. In aggiunta allo sportello del Centro Anti Violenza è presente sul territorio un presidio di assistenti sociali del Municipio 5, che svolgono un grande lavoro quotidiano al servizio della comunità e che si pongono da trade union con tutte le altre Istituzioni. Da parte dell’Istituzione Locale vi è la massima e quotidiana attenzione alle questioni legate al nostro amato territorio che ha solo bisogno di rispetto e tanto lavoro professionale per risolvere le numerose problematiche comuni a tutte le città”.