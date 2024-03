Bari, rimosso il murale dedicato a Christian Di Gioia

Il murale dedicato a Christian Di Gioia, realizzato nel rione Japigia, su una parete di una casa popolare in via Appulo Gugliemo, è stato rimosso. Il Comune ha interessato anche la polizia locale e la squadra mobile per accertamenti. Il murale era stato dedicato al giovane di 27 anni morto nella notte tra il 21 e il 22 giugno dello scorso anno in un incidente in moto. Il giorno del funerale fu organizzato anche un corteo funebre che bloccò alcune strade della città.