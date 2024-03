Bari, sospesa Lorusso dal Consiglio comunale, ma è stallo

La Prefettura ha comunicato al Comune la sospensione della consigliera Maria Carmen Lorusso, ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Codice Interno” che ha portato agli arresti di 135 persone. Il problema è che anche il primo dei non eletti della lista Di Rella sindaco è stato coinvolto nell’indagine e quindi il Comune è in attesa dalla Prefettura di sapere se può procedere con il secondo dei non eletti, Francesco Fragola. La surroga dovrebbe avvenire per l’11 marzo.

Ma quello che è accaduto con la Lorusso è già accaduto l’anno scorso per l’ex consigliera Francesca Ferri, anche lei coinvolta in una indagine su un presunto voto di scambio per le Comunali di Bari e di Valenzano nel 2019. La Ferri era entrata in Consiglio con la lista Di Rella sport per poi passare a Italia Popolare. Mentre la Lorusso era entrata in Consiglio con la lista Di Rella sindaco per poi passare in maggioranza con Sud al centro.