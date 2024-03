Bari-Spezia: la storia. Iachini: “Spero che i tifosi siano con noi”

Due sconfitte esterne consecutive molto diverse tra loro, hanno fermato il cammino di Beppe Iachini alla guida del Bari. Mentre contro il Sudtirol si era vista una squadra abulica e quasi incantata, a Catanzaro i galletti hanno offerto una prestazione migliore sia dal punto di vista tattico che del temperamento.

La gara interna contro lo Spezia, match valido per la ventottesima giornata del campionato di serie B, sarà un ottimo banco di prova per capire se, la reazione vista in Calabria, sia stata episodica o meno. Bari – Spezia, si giocherà domani, domenica 3 marzo, con fischio d’inizio alle ore 16.15.

L’avversario – Lo Spezia Calcio, meglio noto come Spezia, è una società calcistica italiana rifondata nel nel 2008 come Associazione Sportiva Dilettantistica Spezia Calcio 2008 e porta avanti la tradizione sportiva – della quale occupa il 46º posto – iniziata nel 1906 con la costituzione della sezione calcistica dello Sport Club Spezia, cui sono seguite varie rifondazioni e riorganizzazioni, con denominazioni quali Foot Ball Club Spezia, Associazione Calcio Spezia di cui mantiene l’acronimo nel logo, e Spezia Calcio 1906, fallito al termine del campionato di Serie B 2007-2008. Il club si trova in 55ª posizione nella classifica perpetua della Serie A e in 30ª per quanto riguarda quella della Serie B.

Nel suo albo d’oro lo Spezia può vantare un titolo nazionale, grazie alla vittoria del campionato di guerra 1944 conseguita dai VV.FF. Spezia, un club a esso affiliato. Tale successo fu ufficialmente riconosciuto dalla FIGC come titolo “onorifico” (ovvero non equiparabile allo “scudetto”) nel 2002. Gran parte della sua storia si è comunque dipanata tra la seconda e la terza serie, riuscendo a raggiungere il massimo campionato a girone unico solo nel 2020. Nel campionato di Serie A ha ottenuto come migliore risultato il quindicesimo posto nell’edizione 2020-2021.

I precedenti tra Bari e Spezia sono 27 e il bilancio è in perfetto equilibrio: 10 sono le vittorie dei galletti, 7 i pareggi, 10 i successi bianconeri. L’ultimo confronto allo stadio “San Nicola” risale al 13 Marzo 2018, eravamo in serie B e la gara si concluse sull’1-1. Per i biancorossi andò in gol Ciccio Brienza, Forte per i liguri.

Doppi ex della sfida: Elio Capradossi, Eddie Salcedo, Pasquale Schiattarella, Daniele Sciaudone, Raffaele Bianco, Manuel Marras, Alberto Masi, Mirco Antenucci, Antimo Iunco, Ânderson Miguel da Silva, Federico Giampaolo, Osarimen Ebagua, Eugenio Lamanna, Lorenzo Lollo, Corrado Colombo, Nicola Mora, Sauro Tomà, Eros Baccalini, Marco Crimi, Nicola Santoni, Enrico Guarna, Davide Di Gennaro, Riccardo Meggiorini, Francesco Bolzoni, Augusto Di Muri,Marcello Grassi, Salvatore Guastella, Carlo Sassarini, Tomaso Tatti, Giorgio Di Vicino, Alessio Brogi, Savvas Gkentsoglou, Nico Pulzetti, Filippo Porcari, Giovanni Asnicar, Martino Borghese, Davide Dionigi, Alen Stevanović, Giuseppe Scategni, Agostino Garofalo e Giuseppe Galluzzo.

Ex del match saranno: Nicola Bellomo, Gregorio Morachioli e Gennaro Acampora nel Bari

Tra i tecnici : Gian Piero Ventura e Devis Mangia.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Beppe Iachini: “Stiamo cercando di preparare una prestazione importante contro lo Spezia. Una squadra che era partita per vincere il campionato e che ha buoni calciatori in ogni reparto. Avevano inanellato una serie di risultati positivi, prima della sconfitta contro la Feralpisalò. Spero che domani i tifosi siano con noi dal primo all’ultimo minuto: è importante per i ragazzi sentire l’appoggio della propria gente. La squadra sta crescendo e l’inizio è sempre complicato, ma ritengo che con il 3-4-1-2 abbiamo fatto bene. Ma quello che conta è l’atteggiamento oltre alla la mentalità. Puscas? Crediamo in lui e va supportato in modo che possa fare bene. I gol degli attaccanti sono importanti ma sono fondamentali anche le reti provenienti dagli altri reparti: voglio che tutti partecipino alla fase realizzativa, ma c’è da migliorare anche sulle palle inattive”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI: Brenno, Pucino, Di Cesare, Matino, Dorval, Benali, Lulic, Ricci, Sibilli, Nasti, Puscas. All.: Iachini.

SPEZIA: Zoet, Mateju, Hristov, Nikolaou, Vignali, Cassata, Salvatore Esposito, Jagiello, Verde, Moro, Falcinelli. All.: D’Angelo.

Arbitrerà la gara il signor Marco Monaldi della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo e Francesco Cortese della sezione di Palermo. Quarto ufficiale sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena, mentre al VAR ci sarà Federico Dionisi (L’Aquila), coadiuvato dall’ AVAR Salvatore Longo (Paola).