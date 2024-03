G7 in Puglia, sopralluogo al Castello svevo di Bari

Primo sopralluogo in città in vista del G7 che si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno, con base a Borgo Egnazia.

Il 3 marzo una delegazione dell’ambasciata americana raggiungerà il Castello svevo per verificare tutte le necessarie condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell’evento (probabilmente la riunione dei ministri della Salute) e organizzare eventualmente gli spazi e le sale da utilizzare.

Per consentire la visita della delegazione in sicurezza il Comune di Bari ha emesso apposita ordinanza che impone il divieto di sosta delle auto davanti al Castello. “E’ ritenuto necessario – si legge nel documento – adottare opportuni provvedimenti mirati a consentire il regolare svolgimento della manifestazione in regime di sicurezza, senza creare turbative ed intralcio alla circolazione stradale”. I divieti partiranno dalle 7 alle 12 il 3 marzo e interesseranno piazza Federico II di Svevia, per circa 20 metri, ambo i lati, nel tratto individuato dall’ingresso del Castello Svevo (dopo i posti riservati ai disabili) in direzione della piazza Odegitria. Dal provvedimento restrittivo sono esclusi i veicoli della delegazione, quelli adibiti al soccorso e della forza pubblica.