Nel Tarantino apre la prima casa per papà separati

Inaugurata la prima casa per papà separati a Massafra. “Esprimo grande soddisfazione nell’aver appena inaugurato questa struttura a Massafra – commenta Michele Mazzarano, consigliere regionale – Un Progetto dell’associazione Caritas Christi, con la presidente Lina Galiulo, finanziato dalla Regione Puglia grazie ai fondi dell’assessorato al Welfare guidato da Rosa Barone, che ci ha tenuto a raggiungerci e a presenziare in questa importante giornata. È l’ennesimo segnale che la Regione Puglia offre per dare sostegno alle persone che vivono in situazioni di fragilità e di difficoltà”.

“Nella provincia ionica, si tratta della prima casa per i papà separati, una categoria da attenzionare e che rientra tra le nuove forme di povertà. La struttura di Massafra prevede 6 posti letto per poter ospitare chi è in difficoltà a causa di una separazione coniugale. L’impegno dell’associazione Caritas Christi e di tutti i suoi collaboratori è encomiabile, il lavoro che svolgono nella nostra comunità è fondamentale per i più deboli. Ci tengo a ringraziare personalmente anche la famiglia Difino che ha gentilmente concesso l’immobile, insieme a tutti i partner di questo progetto che ci rende orgogliosi del lavoro che la politica deve svolgere sui territori”, ha concluso.