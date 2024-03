Cucina, ricche di vitamine e potassio: in tavola le zucchine

Ricche di potassio, vitamine e alleate preziose dell’organismo in tutte le stagioni, oggi in tavola portiamo le zucchine. Si tratta di un ortaggio raccolto principalmente durante i mesi primaverili ed estivi, capace di offrire molteplici benefici. Ma andiamo per gradi. Tra le proprietà relative alle zucchine, spicca, in particolare, la presenza di acido folico e vitamine, soprattutto quelle del gruppo C ed E, che le rende non solo alleate del sistema immunitario ma anche potenti antiossidanti naturali. Ciò contribuisce a sostenere le difese del corpo, ma anche a contrastare i danni causati dai radicali liberi.

Inoltre le zucchine sono fonte preziosa di potassio e forniscono un supporto fondamentale all’organismo, nello specifico agli sportivi e agli anziani. Il potassio è infatti essenziale sia per la regolazione della pressione sanguigna, sia per il corretto funzionamento del sistema muscolare. Ma non è finita qui. Oltre ad essere naturalmente diuretiche, favorendo dunque la salute dell’apparato urinario e contrastando in maniera del tutto naturale le infezioni, consumare zucchine contribuisce ad eliminare le tossine dal corpo e, inoltre, l’alto contenuto di fibre le rendono benefiche per il sistema digestivo, in particolare per le infiammazioni e la stitichezza. Infine, le zucchine hanno anche diverse proprietà calmanti e rilassanti contribuendo a lenire disturbi intestinali. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

Zucchine al forno



In una pirofila rivestita di carta da forno, crea strati alternati di zucchine a fettine sottili, formaggio e prosciutto cotto. Completa aggiungendo del parmigiano grattugiato e pepe. Infine, cuoci in forno a 180 gradi per almeno 25 minuti. Si tratta di una pietanza semplice che può essere arricchita con diversi ingredienti.

Zucchine ripiene



Dopo aver lavato accuratamente le zucchine, cuocile in acqua bollente per 10 minuti. Tagliale a metà, rimuovi la polpa e mescolala con tonno, scamorza affumicata, pepe e grana padano. Aggiungi un uovo, pangrattato, prezzemolo e sale, creando una deliziosa farcia ricca di nutrienti. Riempile e cuocile in forno a 200 gradi per circa 25 minuti. Puoi personalizzare il condimento con del tonno e della scamorza affumicata o del prosciuto cotto e formaggio.

Foto Freepik